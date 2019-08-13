В Ровенской области начато досудебное расследование в результате взорванной школьниками петарды
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Вследствие травмы трех школьников от взрыва петарды в люке начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службу полиции Ровенской области, передает УНН.
Следственно-оперативная группа выяснила, что 15-летний парень, ученик местной школы, бросил петарду через вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка, закрывавший подземные газовые коммуникации. В результате взрыва трое участников события, среди которых и девятилетний мальчик, получили термические ожоги тела. Их жизни сейчас ничего не угрожает.
Досудебное расследование начато по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Лица, совершившие преступления в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности за указанный вид преступления, который относится к категории тяжких. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.
Работники местного газового участка любых утечек газа на месте происшествия не обнаружили. По результатам осмотра взрыв произошел из-за природных изменений среды, в которой накопилась газовоздушная смесь.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе происхождения пиротехнического изделия.
Ранее стало известно, что в городе Радивилов Ровенской области трое школьников получили ожоги в результате взрыва петарды в канализации.