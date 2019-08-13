На Рівненщині розпочато досудове розслідування внаслідок підірваної школярами петарди
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Внаслідок травмування трьох школярів від вибуху петарди в люкові розпочато досудове розслідування. Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області, передає УНН.
Слідчо-оперативна група з’ясувала, що 15-річний хлопець, учень місцевої школи, кинув петарду через вентиляційний отвір зачиненого каналізаційного люку, що закривав підземні газові комунікації. Унаслідок вибуху троє учасників події, серед яких і дев’ятирічний хлопчик, отримали термічні опіки тіла. Їхньому життю зараз нічого не загрожує.
Досудове розслідування розпочате за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності за вказаний вид злочину, який відноситься до категорії тяжких. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.
Працівники місцевої газової дільниці будь-яких витоків газу на місці події не виявили. За результатами огляду вибух стався через природні зміни середовища, у якому накопичилася газоповітряна суміш.
Слідчі встановлюють усі обставини події, зокрема і походження піротехнічного виробу.
Раніше стало відомо, що в місті Радивилів Рівненської області троє школярів отримали опіки в наслідок вибуху петарди у каналізації.