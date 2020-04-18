В Ровенской области подтверждено 15 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. По состоянию на вечер субботы, 18 апреля, в Ровенской области подтверждено 15 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу председателю Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook.
Заразились лица в возрасте от 23 до 70 лет из:
Ровно - 10. Из них пятеро - медики Ровенской областной больницы (младший и средний персонал);
с. Зирное (Березновского района) - 1;
м. Здолбунов - 1;
с. Стебливка (Здолбуновский район) - 1;
пгт Мизоч (Здолбуновский район) - 1;
г. Дубровица - 1.
Таким образом, в Ровенской области уже зарегистрировано 314 случаев заболевания COVID-19.
В Сарненской ЦРБ выздоровели еще 5 человек. Повторные ПЦР-тесты COVID-19 в организме пациентов не обнаружили.
Сейчас в Ровенской области 9 летальных случаев, и 21 человек выздоровел от коронавируса.
Напомним, в Украине зафиксировано 5106 случаев COVID-19, из них 133 летальных.