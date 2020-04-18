На Рівненщині підтверджено 15 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Станом на вечір суботи, 18 квітня, на Рівненщині підтверджено 15 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голові Рівненської ОДА Віталія Коваля у Facebook.
Заразилися особи віком від 23-х до 70 років із:
Рівне - 10. Із них п'ятеро - медики Рівненської обласної лікарні (молодший та середній персонал);
с. Зірне (Березнівського району) - 1;
м. Здолбунів - 1;
с. Стеблівка (Здолбунівський район) - 1;
смт Мізоч (Здолбунівський район) - 1;
м. Дубровиця - 1.
Таким чином на Рівненщині вже зареєстровано 314 випадків захворювання на COVID-19.
У Сарненській ЦРЛ одужали ще 5 осіб. Повторні ПЛР-тести COVID-19 в організмі пацієнтів не виявили.
Наразі на Рівненщині 9 летальних випадків, і 21 людина одужала від коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 5106 випадків COVID-19, з них 133 летальні.