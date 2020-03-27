В Ровенской области подтвердили девять случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook, передает УНН.
"В Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания COVID-19. Ровенский областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериала двух женщин с Сарненского района, которые предварительно имели положительный результат по экспресс-тестами. Также проверили шесть других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, в том числе умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях", - написал Коваль.
По его словам, в настоящее время больные изолированы, их состояние - стабильное.
Проводятся все необходимые медицинские процедуры, добавил чиновник.
Напомним, по состоянию на 26 марта в Ровенской области на коронавирус проверили 31 человека.
Добавим, по данным Минздрава, на вечер 26 марта в Украине было зафиксировано 196 случаев COVID-19.