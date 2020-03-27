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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69784 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 82225 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 95429 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 92863 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105658 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 90543 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103332 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131082 просмотра

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В Ровенской области подтвердили девять случаев COVID-19

В Ровенской области подтвердили девять случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 81564 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook, передает УНН.

"В Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания COVID-19. Ровенский областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериала двух женщин с Сарненского района, которые предварительно имели положительный результат по экспресс-тестами. Также проверили шесть других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, в том числе умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях", - написал Коваль.

По его словам, в настоящее время больные изолированы, их состояние - стабильное.

Проводятся все необходимые медицинские процедуры, добавил чиновник.

Напомним, по состоянию на 26 марта в Ровенской области на коронавирус проверили 31 человека.

Добавим, по данным Минздрава, на вечер 26 марта в Украине было зафиксировано 196 случаев COVID-19.

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