На Рівненщині підтвердили дев'ять випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Рівненській області підтвердили дев'ять випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook, передає УНН.
"На Рівненщині підтвердили дев'ять випадків захворювання на COVID-19. Рівненський обласний лабораторний центр провів дослідження ПЛР-методом біоматеріалу двох жінок із Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрес-тестами. Також перевірили шістьох інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ, в тому числі померлу матір однієї із вищезгаданих жінок. Коронавірус підтвердився у всіх дев'яти випадках", - написав Коваль.
З його слів, наразі хворі ізольовані, їхній стан - стабільний.
Проводяться всі необхідні медичні процедури, додав посадовець.
Нагадаємо, станом на 26 березня на Рівненщині на коронавірус перевірили 31 людину.
Додамо, за даними МОЗ, на вечір 26 березня в Україні було зафіксовано 196 випадків COVID-19.