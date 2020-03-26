На Рівненщині на коронавірус перевірили вже 31 людину
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На Рівненщині тест на коронавірусну інфекцію провели вже 31 людині, усі - негативні. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook, передає УНН.
"Цілодобовий оперативний штаб Рівненської ОДА з протидії коронавірусу інформує: станом на 8 ранку на Рівненщині хворих на коронавірус немає... на Рівненщині з 14 по 26 березня у Рівненському обласному лабораторному центрі шляхом полімеразно ланцюгової реакції (тести ПЛР) було перевірено 31 особу з підозрою на коронавірус. Всі дослідження показали негативний результат", - зазначив Коваль.
Він також додав, що COVID-19 офіційно зафіксовано вже у 15 областях. "Станом на 22:00 середи - 145 випадків зараження по Україні", - вказав посадовець.
Нагадаємо, на Рівненщині у померлої від пневмонії жінки не підтвердили COVID-19.