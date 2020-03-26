В Ровенской области на коронавирус проверили уже 31 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Ровенской области тест на коронавирусную инфекцию провели уже 31 человеку, все - отрицательные. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook, передает УНН.
"Круглосуточный оперативный штаб Ровенской ОГА по противодействию коронавирусу информирует: по состоянию на 8 утра в Ровенской области больных коронавирусом нет... В Ровенской области с 14 по 26 марта в Ровенском областном лабораторном центре путем полимеразной цепной реакции (тесты ПЦР) был проверен 31 человек с подозрением на коронавирус. Все исследования показали отрицательный результат", - отметил Коваль.
Он также добавил, что COVID-19 официально зафиксировано уже в 15 областях. "По состоянию на 22:00 среды - 145 случаев заражения по Украине", - отметил чиновник.
Напомним, в Ровенской области у умершей от пневмонии женщины не подтвердили COVID-19.