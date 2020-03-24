На Рівненщині у померлої від пневмонії жінки не підтвердили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Дубенському районі на Рівненщині у жінки, яка померла від пневмонії, не підтвердили коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані оперативного штабу протидії коронавірусу при Рівненській ОДА.
"Стосовно жінки з Дубенського району, яка померла від пневмонії - результат по ній також від’ємний, не підтвердилася підозра на коронавірусну інфекцію", - йдеться у повідомленні.
Окрім того зазначається, що станом на вечір 23 березня, також не підтвердився коронавірус у п’яти підозрюваних.
Нагадаємо, в Україні за січень цього року від грипу та пневмонії померло понад 600 осіб.