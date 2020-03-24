В Ровенской области в умершей от пневмонии женщины не подтвердили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Дубенском районе Ровенской области у женщины, умершей от пневмонии, не подтвердили коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные оперативного штаба противодействия коронавирусу при Ровенской ОГА.
"Что касается женщины с Дубенского района, которая умерла от пневмонии - результат по ней также отрицательный, не подтвердилось подозрение на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Кроме того отмечается, что по состоянию на вечер 23 марта, также не подтвердился коронавирус у пяти подозреваемых.
Напомним, в Украине за январь этого года от гриппа и пневмонии умерло более 600 человек.