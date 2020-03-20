В Україні від грипу та пневмонії у січні цього року померло понад 600 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україні за січень цього року від грипу та пневмонії померло понад 600 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної служби статистики.
Так за даними Держстату, за січень цього року від хвороб органів дихання померло 1203 осіб, з яких 621 від грипу і пневмонії.
Також повідомляється, що від туберкульозу у січні померло 309 осіб, від цукрового діабету 199 особи. Окрім того у січні 2020 року від злоякісних новоутворень померло 7040 осіб.
Нагадаємо, Центр громадського здоров’я України повідомляв, що загалом вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ дослідила більше 700 зразків на коронавірус COVID-19.