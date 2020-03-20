В Украине от гриппа и пневмонии в январе этого года умерло более 600 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украине за январь этого года от гриппа и пневмонии умерло более 600 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Так по данным Госкомстата, за январь этого года от болезней органов дыхания умерло 1203 человек, из которых 621 от гриппа и пневмонии.
Также сообщается, что от туберкулеза в январе умерло 309 человек, от сахарного диабета 199 человек. Кроме того, в январе 2020 года от злокачественных новообразований умерло 7040 человек.
Напомним, Центр общественного здоровья Украины сообщал, что в целом вирусологическая референс-лаборатория ЦОС исследовала более 700 образцов на коронавирус COVID-19.