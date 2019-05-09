В Ровенской области две общины, которые не поделили храм, закрыли церковь до решения конфликта
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В селе Певчее Здолбуновского района Ровенской области 7 мая возник конфликт с священнослужителем, которого местные жители закрыли в храме. Согласно достигнутым договоренностям двух религиозных общин храм затем опечатали и богослужений пока не будут проводить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Ровенской области.
Полицейские Здолбуновского отделения полиции на месте происшествия установили, что по окончании богослужения, когда священнослужитель закрывал двери основного помещения храма, в коридор зашли прихожане вместе с представительницей вновь созданной общины и требовали пустить их в церковь, чтобы провести инвентаризацию имущества. После отказа верующие закрылись изнутри и остались со священнослужителем в коридоре.
После приезда полицейских священнослужитель и представитель новосозданной общины вышли, а пятеро верующих женщин так и находились в помещении. Затем конфликт между двумя религиозными общинами продолжился.
8 мая вне территории храма утром собрались в общем около 80 представителей со стороны обеих общин. На месте полицейские обеспечивали публичную безопасность и порядок. Закрытыми изнутри оставались двое прихожанок, которые около 16:00 вышли из помещения церкви.
Согласно достигнутым договоренностям двух религиозных общин храм опечатали и богослужений пока не будут проводить.
Напомним, после президентских выборов в Украине в Православную церковь Украины не перешел ни один приходской храм УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП.