На Рівненщині дві громади, які не поділили храм, закрили церкву до вирішення конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У селі Півче Здолбунівського району на Рівненщині 7 травня виник конфлікт із священнослужителем, якого місцеві жителі зачинили в храмі. Відповідно до досягнутих домовленостей двох релігійних громад храм потім опечатали та богослужінь поки не проводитимуть. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Рівненській області.
Поліцейські Здолбунівського відділення поліції на місці події встановили, що після закінчення богослужіння, коли священнослужитель зачиняв двері основного приміщення храму, у коридор зайшли прихожани разом із представницею новоствореної громади та вимагали пустити їх у церкву, аби провести інвентаризацію майна. Після відмови віряни зачинилися зсередини та залишилися із священнослужителем у коридорі.
Після приїзду поліцейських священнослужитель і представниця новоствореної громади вийшли, а п’ятеро вірянок так і перебували в приміщенні. Натомість конфлікт між двома релігійними громадами продовжився.
8 травня поза територією храму зранку зібралися у загальному близько 80 представників з боку обох громад. На місці поліцейські забезпечували публічну безпеку та порядок. Зачиненими зсередини залишалися двоє прихожанок, які близько 16-ї години вийшли із приміщення церкви.
Відповідно до досягнутих домовленостей двох релігійних громад храм опечатали та богослужінь поки не проводитимуть.
Нагадаємо, після президентських виборів в Україні до Православної церкви України не перейшов жоден парафіяльний храм УПЦ МП. Про це свідчать дані карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП.