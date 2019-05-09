На Рівненщині дві громади, які не поділили храм, закрили церкву до вирішення конфлікту

КИЇВ. 9 травня. УНН. У селі Півче Здолбунівського району на Рівненщині 7 травня виник конфлікт із священнослужителем, якого місцеві жителі зачинили в храмі. Відповідно до досягнутих домовленостей двох релігійних громад храм потім опечатали та богослужінь поки не проводитимуть. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Рівненській області.