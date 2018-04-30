В Ровенськой ребенок получил ранения из автомата Калашникова

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение, что каретой скорой медицинской помощь 28 апреля около 22:00 в больницу доставили шестилетнего жителя села Шпанов Ровенского района. После прохождения рентгена медики обнаружили у него инородное тело, похожее на пулю.

Работникам следственно-оперативной группы родители рассказали, что около 19:00 ребенок играла на улице возле дома, когда почувствовала резкую боль в области лопатки. По предварительному осмотру пули полицейские установили, что ее калибр составляет 7,62 мм, а выстрел вероятно был осуществлен с автомата Калашникова. Пулю следователи изъяли и направили на экспертизу.

По словам врачей, мальчик был сразу прооперирован. Сейчас ребенка перевели травматологическое отделение медучреждения, его жизни ничего не угрожает.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Напомним, в Запорожье гражданин бросался с топором на сотрудников полиции.