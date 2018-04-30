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На Рівненщині дитина отримала поранення з автомату Калашникова

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Поліцейські Рівненської області встановлюють обставини отримання шестирічною дитиною вогнепального поранення. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУ НП України в Рівненській області.

На Рівненщині дитина отримала поранення з автомату Калашникова

За словами правоохоронців, до них поступило повідомлення, що каретою швидкої медичної допомоги 28 квітня близько 22:00 до лікарні доставили шестирічного жителя села Шпанів Рівненського району. Після проходження рентгену медики виявили у нього стороннє тіло, схоже на кулю.

Працівникам слідчо-оперативної групи батьки розповіли, що близько 19:00 дитина гралась на вулиці поблизу будинку, коли відчула різкий біль в ділянці лопатки. За попереднім оглядом кулі поліцейські встановили, що її калібр становить 7,62 мм, а постріл ймовірно був здійснений із автомата Калашникова. Кулю слідчі вилучили та направили на експертизу.

За словами лікарів, хлопчика було одразу прооперовано. Наразі дитину перевели травматологічне відділення медзакладу, його життю нічого не загрожує.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, у Запоріжжі громадянин кидався з сокирою на співробітників поліції.

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