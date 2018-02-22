На рынок крупного рогатого скота могут выйти отечественные гиганты

Он обьяснил, что вкладываться в животноводческую сферу бизнесмены не спешат из-за длительной окупаемости инвестиций, порядка 5-10 лет лет.

Но в этом году государство предложило неплохие условия для инвесторов в виде частичной компенсации за строительство новых или реконструкцию старых животноводческих комплексов, а также погашение части тела кредита.

"На украинском рынке животноводства представлен достаточно малый процент иностранных инвесторов. Ведь животноводство – это «игра в долгую». Это долгосрочные инвестиции, от 5 лет в лучшем случае, и до 7-10 лет. Да и бизнес-климат в Украине, и в аграрном секторе в частности, является недостаточно благоприятным для захода иностранных инвесторов. Вероятность того, что они будут мотивированы господдержкой тоже низкая.

Но в этом есть и позитив - данной ситуацией могут воспользоваться внутренние игроки. Для них это определенный сигнал, что пора расширять свой бизнес, а не наоборот – сокращать. Как вариант, в направлении развития отрасли крупного рогатого скота", - пояснил он.

Инвесторы могут получить компенсацию в общей сумме 4 млрд грн, что является неплохим финансовым стимулом, добавил Т.Высоцкий.

“Безусловно, ожидать бума КРС в этом году не стоит. Весомые результаты будут через 2-3 года. Дотации однозначно помогут увеличить поголовье КРС, но не прямо сейчас, и при условии, что программа будет системной, без сбоев”, - подчеркнул Т.Высоцкий.