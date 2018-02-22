На ринок великої рогатої худоби можуть вийти вітчизняні гіганти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Державна програма розвитку тваринництва на 2018 рік може залучити на ринок великої рогатої худоби (ВРХ) нових учасників з числа вітчизняних гігантів інвестицій. Про це в коментарі УНН розповів директор "Українського клубу аграрного бізнесу" Тарас Висоцький.
Він пояснив, що вкладатися в тваринницьку сферу бізнесмени не поспішають через тривалу окупність інвестицій, порядку 5-10 років.
Але в цьому році держава запропонувала непогані умови для інвесторів у вигляді часткової компенсації за будівництво нових або реконструкцію старих тваринницьких комплексів, а також погашення частини тіла кредиту.
"На українському ринку тваринництва представлений досить малий відсоток іноземних інвесторів. Адже тваринництво - це "гра в довгу". Це довгострокові інвестиції - від 5 років в кращому випадку і до 7-10 років. Та й бізнес-клімат в Україні, і в аграрному секторі зокрема, є недостатньо сприятливим для заходу іноземних інвесторів. Імовірність того, що вони будуть мотивовані держпідтримкою теж низька.
Але в цьому є і позитив - такою ситуацією можуть скористатися внутрішні гравці. Для них це певний сигнал, що час розширювати свій бізнес, а не навпаки - скорочувати. Як варіант, в напрямку розвитку галузі великої рогатої худоби", - пояснив він.
Інвестори можуть отримати компенсацію в загальній сумі 4 млрд грн, що є непоганим фінансовим стимулом, додав Т.Висоцький.
"Безумовно, очікувати буму ВРХ в цьому році не варто. Вагомі результати будуть через 2-3 роки. Дотації однозначно допоможуть збільшити поголів'я ВРХ, але не прямо зараз, і за умови, що програма буде системною, без збоїв", - підкреслив Т.Висоцький.