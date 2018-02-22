На ринок великої рогатої худоби можуть вийти вітчизняні гіганти

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Державна програма розвитку тваринництва на 2018 рік може залучити на ринок великої рогатої худоби (ВРХ) нових учасників з числа вітчизняних гігантів інвестицій. Про це в коментарі УНН розповів директор "Українського клубу аграрного бізнесу" Тарас Висоцький.