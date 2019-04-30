На реках Прикарпатья ожидается повышение уровня воды

"30 апреля на реках бассейна реки Днестр ожидается подъем уровней воды на 0,5 - 1,5 м", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, в Киеве 30 апреля ночью ожидаются умеренные, днем - небольшие дожди.



Напомним, по Украине во вторник, 30 апреля, пройдут дожди. Воздух днем прогреется местами до 23 градусов тепла.