По Україні сьогодні дощитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. По Україні у вівторок, 30 квітня, пройдуть дощі. Повітря вдень прогріється місцями до 23 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"30 квітня в Україні часом дощі, у південній частині місцями невеликі дощі, окремі грози", - вказали синоптики.
Вітер переважно північно-східний, на півдні південний 7-12 м/с.
Температура вдень 11-16°, в центральних областях до 19°, у південній частині 18-23°.
30 квітня у Києві хмарна та дощова погода. Температура вдень 11-13°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на початок травня.