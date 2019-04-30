По Украине сегодня пройдут дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. По Украине во вторник, 30 апреля, пройдут дожди. Воздух днем прогреется местами до 23 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"30 апреля в Украине временами дожди, в южной части местами небольшие дожди, грозы", - указали синоптики.
Ветер преимущественно северо-восточный, на юге южный 7-12 м/с.
Температура днем 11-16°, в центральных областях до 19°, в южной части 18-23°.
30 апреля во Киеве облачная и дождливая погода. Температура днем 11-13°.
Напомним, синоптики дали прогноз на начало мая.