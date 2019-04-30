На річках Прикарпаття очікується підвищення рівня води
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На річках басейну річки Дністра очікується підйом рівнів води на 0,5 — 1,5 м. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС Івано-Франківської області.
"30 квітня на річках басейну річки Дністра очікується підйом рівнів води на 0,5 — 1,5 м", — йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, у Києві 30 квітня вночі очікуються помірні, вдень — невеликі дощі.
Нагадаємо, по Україні у вівторок, 30 квітня, пройдуть дощі. Повітря вдень прогріється місцями до 23 градусів тепла.