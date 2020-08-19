На реставрацию "Дома с химерами" выделили еще 4,5 млн гривен

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 75760 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100646 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124771 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106255 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126136 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100937 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101808 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103819 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101887 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На реставрацию "Дома с химерами" выделили еще 4,5 млн гривен

На реставрацию "Дома с химерами" выделили еще 4,5 млн гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабмин выделил еще 4,5 млн грн на продолжение реставрации "Дома с химерами" (госрезиденции) и еще 848,8 тыс. грн на тепловые завесы в Мариинском дворце и замену компьютерной техники. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Кабмин увеличил объем расходов на изготовление государственных наград и памятных знаков на 2371,6 тыс. грн. Кроме того, выделили 4,5 млн грн на продолжение реставрации "Дома с химерами" (госрезиденции) и еще 848,8 тыс. на тепловые завесы в Мариинском дворце и замену компьютерной техники", - написал нардеп.

Он сообщил, что средства перераспределили из сэкономленных на оплате коммунальных услуг 7720,4 тыс. грн.

Напомним, что Президент поручил правительству разработать план по поддержке культуры, креативных индустрий и туризма.

Украинские Национальные Новости

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