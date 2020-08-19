На реставрацию "Дома с химерами" выделили еще 4,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабмин выделил еще 4,5 млн грн на продолжение реставрации "Дома с химерами" (госрезиденции) и еще 848,8 тыс. грн на тепловые завесы в Мариинском дворце и замену компьютерной техники. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
"Кабмин увеличил объем расходов на изготовление государственных наград и памятных знаков на 2371,6 тыс. грн. Кроме того, выделили 4,5 млн грн на продолжение реставрации "Дома с химерами" (госрезиденции) и еще 848,8 тыс. на тепловые завесы в Мариинском дворце и замену компьютерной техники", - написал нардеп.
Он сообщил, что средства перераспределили из сэкономленных на оплате коммунальных услуг 7720,4 тыс. грн.
Напомним, что Президент поручил правительству разработать план по поддержке культуры, креативных индустрий и туризма.