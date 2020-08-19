На реставрацію "Будинку з химерами" виділили ще 4,5 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кабмін виділив ще 4,5 млн грн на продовження реставрації "Будинку з химерами" (держрезиденції) та ще 848,8 тис. грн на теплові завіси у Маріїнському палаці та заміну комп’ютерної техніки. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Кабмін збільшив обсяг видатків на виготовлення державних нагород та пам’ятних знаків на 2371,6 тис. грн. Окрім того, виділили 4,5 млн грн на продовження реставрації "Будинку з химерами" (держрезиденції) та ще 848,8 тис. на теплові завіси у Маріїнському палаці та заміну комп’ютерної техніки", - написав нардеп.
Він повідомив, що кошти перерозподілили із зекономлених на оплаті комунальних послуг 7720,4 тис. грн.
Нагадаємо, що Президент доручив уряду розробити план з підтримки культури, креативних індустрій та туризму.