На реставрацію "Будинку з химерами" виділили ще 4,5 млн гривень

"Кабмін збільшив обсяг видатків на виготовлення державних нагород та пам’ятних знаків на 2371,6 тис. грн. Окрім того, виділили 4,5 млн грн на продовження реставрації "Будинку з химерами" (держрезиденції) та ще 848,8 тис. на теплові завіси у Маріїнському палаці та заміну комп’ютерної техніки", - написав нардеп.

Він повідомив, що кошти перерозподілили із зекономлених на оплаті комунальних послуг 7720,4 тис. грн.

Нагадаємо, що Президент доручив уряду розробити план з підтримки культури, креативних індустрій та туризму.