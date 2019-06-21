На пунктах пропуска на Донбассе утром в очереди уже около 300 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В пятницу утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очередях ожидают около 300 автомобилей, про этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.
“Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: ”Майорское“- 50/50; „Марьинка“ — 20/60; „Новотроицкое“ — 25/45; „Гнутово“ — 20/20”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался в пределах показателей предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 44,5 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств.
Также пограничники сообщили, что из КПВВ “Новотроицкое” к временно оккупированной территории Украины последовала грузовик с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей направлено медицинское оборудование весом 3,145 тонны.
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