На пунктах пропуску на Донбасі зранку в черзі вже близько 300 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У п'ятницю зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують близько 300 автомобілів, про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 50/50; „Мар’їнка“ — 20/60; „Новотроїцьке“ — 25/45; „Гнутове“ — 20/20”, — йдеться в повідомлені.
В установі зазначають, що усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі. За минулу добу пасажиро-транспортний потік залишався в межах показників попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 44,5 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів.
Також прикордонники повідомили, що через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово окупованої території України прослідувала вантажівка з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для мешканців тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей направлено медичне обладнання вагою 3,145 тонни.
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