На пунктах пропуска на Донбассе в очередях застряли более 230 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В субботу утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очередях ожидают около 230 автомобилей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.
“Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: „Майорское“ — 20/50; „Марьинка“ — 10/40; „Новотроицкое“ — 15/60; „Гнутово“ — 20/20”, — говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе добавили, что все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался динамичным. В общем через КПВВ последовало 42,8 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств.
Как сообщал УНН, вооруженные формирования РФ создают препятствия для пересечения линии разграничения, главным образом при выезде из временно оккупированной территории.