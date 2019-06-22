На пунктах пропуску на Донбасі у чергах застрягли понад 230 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У суботу зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують близько 230 автомобілів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/50; „Мар’їнка“ — 10/40; „Новотроїцьке“ — 15/60; „Гнутове“ — 20/20”, — йдеться в повідомлені.
У Держприкордонслужбі додали, що усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі. За минулу добу пасажиро-транспортний потік залишався динамічним. Загалом через КПВВ прослідувало 42,8 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів.
Як повідомляв УНН, збройні формування РФ створюють перешкоди для перетину лінії розмежування, головним чином при виїзді з тимчасово окупованої території.