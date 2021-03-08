На протесте в Мьянме убиты двое демонстрантов, закрыты магазины и фабрики

КИЕВ. 8 марта. УНН. По словам очевидцев, в понедельник в Мьянме в результате огнестрельных ранений головы были убиты два протестующих, в то время как магазины, фабрики и банки были закрыты в главном городе Янгон в рамках восстания против военных правителей страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.