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На протесте в Мьянме убиты двое демонстрантов, закрыты магазины и фабрики

На протесте в Мьянме убиты двое демонстрантов, закрыты магазины и фабрики

Киев  •  УНН

 • 23378 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. По словам очевидцев, в понедельник в Мьянме в результате огнестрельных ранений головы были убиты два протестующих, в то время как магазины, фабрики и банки были закрыты в главном городе Янгон в рамках восстания против военных правителей страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“На фотографиях, размещенных в Facebook, запечатлены тела двух мужчин, лежащих на улице в северном городе Мьичина”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что свидетели заявили, что участвовали в акции протеста, когда полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Затем несколько человек были обстреляны из близлежащих зданий.

“Один свидетель, который сказал, что помогал перевезти тела, рассказал Reuters, что два человека были убиты выстрелами в голову и скончались на месте. Пострадали три человека”, — отмечается в сообщении.

Так, 20-летний свидетель заявил, что бесчеловечно убивать безоружных мирных жителей.

По словам очевидцев, не сразу стало ясно, кто стрелял в протестующих, хотя на акции протеста присутствовали и полиция, и военные.

Дополнение

Десятки тысяч людей вышли на улицы Мьянмы на митинги, несмотря на ночные рейды силовых структур в главном городе Янгон с целью борьбы с лидерами протестов.

Какая ситуация в стране

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с 1 февраля после того, как военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи. Протестующие требуют освобождения лидера и уважения к результатам выборов.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными.

1 марта состоялось первое слушание по делу против лидера Аун Сан Су Чжи.

По данным ООН, с начала военного переворота было убито более 50 протестующих — не менее 38 только в среду, 3 марта.

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