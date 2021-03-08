На протесте в Мьянме убиты двое демонстрантов, закрыты магазины и фабрики
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. По словам очевидцев, в понедельник в Мьянме в результате огнестрельных ранений головы были убиты два протестующих, в то время как магазины, фабрики и банки были закрыты в главном городе Янгон в рамках восстания против военных правителей страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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“На фотографиях, размещенных в Facebook, запечатлены тела двух мужчин, лежащих на улице в северном городе Мьичина”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что свидетели заявили, что участвовали в акции протеста, когда полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Затем несколько человек были обстреляны из близлежащих зданий.
“Один свидетель, который сказал, что помогал перевезти тела, рассказал Reuters, что два человека были убиты выстрелами в голову и скончались на месте. Пострадали три человека”, — отмечается в сообщении.
Так, 20-летний свидетель заявил, что бесчеловечно убивать безоружных мирных жителей.
По словам очевидцев, не сразу стало ясно, кто стрелял в протестующих, хотя на акции протеста присутствовали и полиция, и военные.
Дополнение
Десятки тысяч людей вышли на улицы Мьянмы на митинги, несмотря на ночные рейды силовых структур в главном городе Янгон с целью борьбы с лидерами протестов.
Какая ситуация в стране
Массовые протесты в Мьянме продолжаются с 1 февраля после того, как военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи. Протестующие требуют освобождения лидера и уважения к результатам выборов.
Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными.
1 марта состоялось первое слушание по делу против лидера Аун Сан Су Чжи.
По данным ООН, с начала военного переворота было убито более 50 протестующих — не менее 38 только в среду, 3 марта.