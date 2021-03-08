На протесті в М'янмі вбиті двоє демонстрантів, закриті магазини і фабрики
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. За словами очевидців, в понеділок в М’янмі в результаті вогнепальних поранень голови були вбиті два протестувальники, в той час як магазини, фабрики і банки були закриті в головному місті Янгон в рамках повстання проти військових правителів країни. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Цитата
“На фотографіях, розміщених в Facebook, зображені тіла двох чоловіків, що лежать на вулиці в північному місті М’їчіна”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що свідки заявили, що брали участь в акції протесту, коли поліція застосувала світлошумові гранати і сльозогінний газ. Потім декілька людей були обстріляні з довколишніх будівель.
“Один свідок, який сказав, що допомагав перевезти тіла, розповів Reuters, що дві людини були вбиті пострілами в голову і померли на місці. Постраждали три людини”, — зазначається в повідомленні.
Так, 20-річний свідок заявив, що нелюдяно вбивати беззбройних мирних жителів.
За словами очевидців, не відразу стало зрозуміло, хто стріляв в учасників протесту, хоча на акції протесту були присутні і поліція, і військові.
Доповнення
Десятки тисяч людей вийшли на вулиці М’янми на мітинги, незважаючи на нічні рейди силових структур в головному місті Янгон з метою боротьби з лідерами протестів.
Яка ситуація в країні
Масові протести в М’янмі тривають з 1 лютого після того, як військові М’янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі. Протестуючі вимагають звільнення лідера і поваги до результатів виборів.
Аун Сан Су Чжі і президент країни Він М’їн знаходяться під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними.
1 березня відбулося перше слухання у справі проти лідера Аун Сан Су Чжі.
За даними ООН, з початку військового перевороту було вбито понад 50 протестуючих — не менше 38 тільки в середу, 3 березня.