На протесті в М'янмі вбиті двоє демонстрантів, закриті магазини і фабрики

КИЇВ. 8 березня. УНН. За словами очевидців, в понеділок в М’янмі в результаті вогнепальних поранень голови були вбиті два протестувальники, в той час як магазини, фабрики і банки були закриті в головному місті Янгон в рамках повстання проти військових правителів країни. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.