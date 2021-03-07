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Громадяни М'янми продовжують виходити на протести попри рейди силовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці М'янми на мітинги, незважаючи на нічні рейди силових структур у головному місті Янгон з метою боротьби з лідерами протестів. Про це пише УНН  з посиланням на Reuters.

Деталі

Найбільший протест відбувся у Мандалаї. Мітинги також проводились в Янгоні, в Кале біля індійського кордону та в прибережному місті Давей на півдні. Повідомлень про насильство не надходило.

Вночі, 7 березня, жителі повідомили, що солдати та поліція переїхали до кількох районів Янгону та почали стріляти. Вони заарештували принаймні трьох у селищі Кьяуктада, повідомили тамтешні мешканці.

Також солдати шукали адвоката, який працював у Національній лізі за демократію Су Чжи, але не змогли його знайти.

За даними супровідної групи Асоціації сприяння політичним в’язням, Солдатами було затримано близько 1700 людей.

Цитата

“Затриманих били кулаками та ногами, били поліцейськими кийками, а потім затягували в поліцейські машини. Сили безпеки в’їхали в житлові райони і намагались заарештувати подальших протестуючих, а також стріляли по будинках, знищуючи багатьох”, — йдеться в повідомленні AAPP. 

Яка ситуація в країні

Масові протести у М’янмі тривають з 1 лютого після того, як військові М’янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі. Протестувальники вимагають звільнення лідера і поваги до результатів виборів.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними.

1 березня відбулось перше слухання у справі проти лідера Аун Сан Су Чжі.

За даними ООН, від початку військового перевороту було вбито понад 50 протестувальників - щонайменше 38 лише в середу, 3 березня.

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