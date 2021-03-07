Громадяни М'янми продовжують виходити на протести попри рейди силовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці М'янми на мітинги, незважаючи на нічні рейди силових структур у головному місті Янгон з метою боротьби з лідерами протестів. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Найбільший протест відбувся у Мандалаї. Мітинги також проводились в Янгоні, в Кале біля індійського кордону та в прибережному місті Давей на півдні. Повідомлень про насильство не надходило.
Вночі, 7 березня, жителі повідомили, що солдати та поліція переїхали до кількох районів Янгону та почали стріляти. Вони заарештували принаймні трьох у селищі Кьяуктада, повідомили тамтешні мешканці.
Також солдати шукали адвоката, який працював у Національній лізі за демократію Су Чжи, але не змогли його знайти.
За даними супровідної групи Асоціації сприяння політичним в’язням, Солдатами було затримано близько 1700 людей.
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“Затриманих били кулаками та ногами, били поліцейськими кийками, а потім затягували в поліцейські машини. Сили безпеки в’їхали в житлові райони і намагались заарештувати подальших протестуючих, а також стріляли по будинках, знищуючи багатьох”, — йдеться в повідомленні AAPP.
Яка ситуація в країні
Масові протести у М’янмі тривають з 1 лютого після того, як військові М’янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі. Протестувальники вимагають звільнення лідера і поваги до результатів виборів.
Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними.
1 березня відбулось перше слухання у справі проти лідера Аун Сан Су Чжі.
За даними ООН, від початку військового перевороту було вбито понад 50 протестувальників - щонайменше 38 лише в середу, 3 березня.