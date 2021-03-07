Граждане Мьянмы продолжают выходить на протесты несмотря на рейды силовиков

Детали

Наибольший протест состоялся в Мандалае. Митинги также проводились в Янгоне, в Кале у индийской границы и в прибрежном городе Давэй на юге. Сообщений о насилии не поступало.

Ночью, 7 марта, жители сообщили, что солдаты и полиция переехали в нескольких районов Янгона и начали стрелять. Они арестовали по крайней мере трех в поселке Кьяуктада, сообщили местные жители.

Также солдаты искали адвоката, который работал в Национальной лиге за демократию Су Чжи, но не смогли его найти.

По данным сопроводительной группы Ассоциации содействия политическим заключенным, Солдатами были задержаны около 1700 человек.

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“Задержанных били кулаками и ногами, били полицейскими дубинками, а потом затягивали в полицейские машины. Силы безопасности въехали в жилые районы и пытались арестовать дальнейших протестующих, а также стреляли по домам, уничтожая многих”, - говорится в сообщении AAPP.

Какая ситуация в стране

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с 1 февраля после того, как военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи. Протестующие требуют освобождения лидера и уважения к результатам выборов.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными.

1 марта состоялось первое слушание по делу против лидера Аун Сан Су Чжи.

По данным ООН, с начала военного переворота было убито более 50 протестующих — не менее 38 только в среду, 3 марта.