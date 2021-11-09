На Прикарпатье зафиксировали землетрясение

Детали

Землетрясение произошло 9 ноября в 14:07 на территории Ивано-Франковской области.

"Эпицентр землетрясения находится в Надвоирнянском районе Ивано-Франковской области, на северо-восток от города Надвирна, на глубине 3 км. По классификации землетрясений относится к еле ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - отметили в ГЦСК.

Дополнение

К слову, в течение 2021 года с территории Надвирнянского района Ивано-Франковской области зарегистрировано землетрясения 30 марта, 11 мая, 4, 8 июня и 29 октября, с магнитудами 2,5, 2,6, 2,1 2,5 и 2,3 соответственно.

Напомним

Ранее на Закарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1.