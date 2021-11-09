На Прикарпатті зафіксували землетрус

Деталі

Землетрус стався 9 листопада о 14:07 на території Івано-Франківської області.

“Епіцентр землетрусу знаходиться в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на північний схід від міста Надвірне , на глибині 3 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах”, — зазначили у ГЦСК.

Доповнення

До слова, протягом 2021 року з території Надвірнянського району Івано-Франківської області зареєстровано землетруси 30 березня, 11 травня, 4, 8 червня та 29 жовтня, з магнітудами 2,5, 2,6, 2,1 2,5 та 2,3 відповідно.

Нагадаємо

Раніше на Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 3,1.