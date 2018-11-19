На Прикарпатье в результате столкновения двух легковых автомобилей и автобуса есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Ивано-Франковской области в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и автобуса один человек погиб, трое получили травмы. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области, передает УНН.
“Авария произошла в Тысменице сегодня, 19 ноября, с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса. В машинах и в автобусе находились пассажиры”, — говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, предварительно установлено, что 27-летний летний водитель автомобиля “Daewoo Lanos” на закругленном дороге выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом сообщением “Ивано-Франковск -Кутище”. При столкновении также поврежден автомобиль “Volkswagen Passat”.
Из-за ДТП водитель автомобиля “Daewoo Lanos”, житель Тисмници, погиб на месте. Водителя и пассажира рейсового автобуса, а также пассажир автомобиля “Daewoo Lanos” забрали в больницу.
По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).
Напомним, в Раховском районе Закарпатья 72-летний мужчина перевернулся на квадроцикле и погиб.