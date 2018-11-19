На Прикарпатті у результаті зіткнення двох легковиків і автобуса є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Івано-Франківській області у результаті аварії за участю двох легкових автомобілів і автобуса одна особа загинула, троє отримали травми. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Івано-Франківській області, передає УНН.
“Аварія сталася в Тисмениці сьогодні, 19 листопада, за участю двох легкових автомобілів та рейсового автобуса. В машинах і в автобусі перебували пасажири”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, попередньо встановлено, що 27-річний річний водій автомобіля “Daewoo Lanos” на заокругленій дорозі виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом сполученням “Івано-Франківськ -Кутище”. При зіткненні також пошкоджено автомобіль “Volkswagen Passat”.
Через ДТП водій автомобіля “Daewoo Lanos”, житель Тисмниці, загинув на місці. Водія і пасажира рейсового автобуса, а також пасажира автомобіля “Daewoo Lanos” забрали до лікарні.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту).
Нагадаємо, у Рахівському районі Закарпаття 72-річний чоловік перекинувся на квадроциклі і загинув.