На Прикарпатті у результаті зіткнення двох легковиків і автобуса є загиблі та поранені

КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Івано-Франківській області у результаті аварії за участю двох легкових автомобілів і автобуса одна особа загинула, троє отримали травми. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Івано-Франківській області, передає УНН.