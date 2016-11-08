На Прикарпатье будут судить ровенчанина, который завез более 10 тыс. литров спирта для сбыта в области

Установлено, что указанный злоумышленник в течение февраля 2016 г. незаконно приобрел с целью сбыта и транспортировал с этой целью незаконно изготовленный подакцизный товар.

Так, приобретя 10 тыс. 560 л этилового спирта, злоумышленник с помощью автомобиля марки MAN транспортировал его на территорию Снятинского района, где планировал реализовать.

Досудебное расследование в отношении него завершили, обвинительное заключение направили в суд для рассмотрения по существу.