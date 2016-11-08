На Прикарпатье будут судить ровенчанина, который завез более 10 тыс. литров спирта для сбыта в области

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15 марта, 19:03 • 112638 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159334 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133518 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126351 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110375 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104258 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100620 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 131800 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

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ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Прокуратура Ивано-Франковской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч.1 ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) в отношении 47-летнего жителя города Ровно, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Установлено, что указанный злоумышленник в течение февраля 2016 г. незаконно приобрел с целью сбыта и транспортировал с этой целью незаконно изготовленный подакцизный товар.

Так, приобретя 10 тыс. 560 л этилового спирта, злоумышленник с помощью автомобиля марки MAN транспортировал его на территорию Снятинского района, где планировал реализовать.

Досудебное расследование в отношении него завершили, обвинительное заключение направили в суд для рассмотрения по существу.

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