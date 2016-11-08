На Прикарпатье будут судить ровенчанина, который завез более 10 тыс. литров спирта для сбыта в области
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Прокуратура Ивано-Франковской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч.1 ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) в отношении 47-летнего жителя города Ровно, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Установлено, что указанный злоумышленник в течение февраля 2016 г. незаконно приобрел с целью сбыта и транспортировал с этой целью незаконно изготовленный подакцизный товар.
Так, приобретя 10 тыс. 560 л этилового спирта, злоумышленник с помощью автомобиля марки MAN транспортировал его на территорию Снятинского района, где планировал реализовать.
Досудебное расследование в отношении него завершили, обвинительное заключение направили в суд для рассмотрения по существу.