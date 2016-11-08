На Прикарпатті судитимуть рівненчанина, який завіз понад 10 тис. л спирту для збуту в області
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прокуратурою Івано-Франківської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.1 ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) щодо 47-річного жителя міста Рівне, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
Установлено, що вказаний зловмисник впродовж лютого 2016 року незаконно придбав з метою збуту та транспортував з цією метою незаконно виготовлений підакцизний товар.
Так, придбавши 10 тис. 560 л етилового спирту, зловмисник за допомогою автомобіля марки MAN транспортував його на територію Снятинського району, де планував реалізувати.
Наразі досудове розслідування щодо нього завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.