На Прикарпатье будут судить насильника несовершеннолетней девочки
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 20 февраля. УНН. Коломыйская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 20-летнего жителя района за изнасилование малолетней. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области, информирует УНН.
Как говорится в сообщении, в сентябре 2017 года в одном из сел Коломыйского района в послеобеденное время неподалеку местного дома культуры мужчина силой затащил малолетнюю жительницу указанного села 2006 года рождения в кусты, залепил скотчем ей рот и совершил изнасилование.
За содеянное уголовное правонарушение ему грозит от 10 до 15 лет заключения.
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Напомним, в полицию Ивано-Франковской области обратилась жительница Коломыйского района, которая сообщила, что с ее внучкой, которая живет в одном из сел Косовского района, отчим вступает в половые сношения.