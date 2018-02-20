На Прикарпатті судитимуть ґвалтівника неповнолітньої дівчинки

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 20 лютого. УНН. Коломийська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 20-річного жителя району за зґвалтування малолітньої. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, інформує УНН.

Як йдеться у повідомленні, у вересні 2017 року в одному із сіл Коломийського району в післяобідній час неподалік місцевого будинку культури чоловік силоміць затягнув малолітню жительку вказаного села 2006 року народження у кущі, заліпив скотчем їй рот та скоїв зґвалтування.

За скоєне кримінальне правопорушення йому загрожує від 10 до 15 років ув’язнення.

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Нагадаємо, до поліції Івано-Франківської області звернулася жителька Коломийського району, яка повідомила, що з її внучкою, яка мешкає в одному із сіл Косівського району, вітчим вступає у статеві зносини.

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