На Прикарпатье сильные дожди и ветер повредили крыши зданий

Детали

29 августа вечером в разных районах Ивано-Франковской области фиксировались осадки в виде дождя, местами с грозами, град, и шквалистое усиление ветра.

Порывами ветра были повреждены кровли 3-х административных зданий, 31 жилого дома и 13 хозяйственных построек.

Непогода больше всего бушевала в Калушском районе в селе Подмихайля и в селе Завий Новицкой территориальной общины, в селах Яворовка и Репянка Калушской территориальной общины, а также в селе Монастырчаны Солотвинская территориальная община Ивано-Франковского района.

На месте работают спасатели, которые ликвидируют последствия непогоды.

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