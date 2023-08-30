На Прикарпатті сильні дощі та вітер пошкодили дахи будівель
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Івано-Франківській області ввечері 29 серпня негода пошкодила крівлі понад 45 будівель, більш ніж половина з них - житлові. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС України.
Деталі
29 серпня ввечері в різних районах Івано-Франківської області фіксувались опади у вигляді дощу, місцями з грозами, град, та шквалисте посилення вітру.
Поривами вітру було пошкоджено крівлі 3-х адміністративних будівель, 31 житлового будинку та 13 господарських будівель.
Негода найбільше вирувала у Калуському районі в селі Підмихайля та в селі Завій Новицької територіальної громади, в селах Яворівка та Ріп’янка Калуської територіальної громади, а також в селі Монастирчани Солотвинська територіальна громада Івано-Франківського району.
На місці працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки негоди.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Столиця Грузії йде під воду: жителів Тбілісі закликали не виходити на вулицю