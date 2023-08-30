На Прикарпатті сильні дощі та вітер пошкодили дахи будівель

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29 серпня ввечері в різних районах Івано-Франківської області фіксувались опади у вигляді дощу, місцями з грозами, град, та шквалисте посилення вітру.

Поривами вітру було пошкоджено крівлі 3-х адміністративних будівель, 31 житлового будинку та 13 господарських будівель.

Негода найбільше вирувала у Калуському районі в селі Підмихайля та в селі Завій Новицької територіальної громади, в селах Яворівка та Ріп’янка Калуської територіальної громади, а також в селі Монастирчани Солотвинська територіальна громада Івано-Франківського району.

На місці працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки негоди.

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