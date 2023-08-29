Столиця Грузії йде під воду: жителів Тбілісі закликали не виходити на вулицю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Тбілісі, столиці Грузії, злива спричинала потоп. Мерія міста закликала мешканців утриматись від виходу на вулицю, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".
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"У Тбілісі потоп. У соцмережах попереджають уникати поїздки до Глдані... Також складна ситуація на набережній. Мерія Тбілісі закликала мешканців утриматись від виходу на вулицю", - йдеться у повідомленні.
Додамо
За даними ЗМІ, у Тбілісі затоплено вулиці та підземні переходи, повалено дерева, пошкоджено електропроводи.
Мобілізовано аварійні служби, але дощ не закінчується.