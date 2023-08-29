Столиця Грузії йде під воду: жителів Тбілісі закликали не виходити на вулицю

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"У Тбілісі потоп. У соцмережах попереджають уникати поїздки до Глдані... Також складна ситуація на набережній. Мерія Тбілісі закликала мешканців утриматись від виходу на вулицю", - йдеться у повідомленні.

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За даними ЗМІ, у Тбілісі затоплено вулиці та підземні переходи, повалено дерева, пошкоджено електропроводи.

Мобілізовано аварійні служби, але дощ не закінчується.