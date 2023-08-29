Столица Грузии уходит под воду: жителей Тбилиси призвали не выходить на улицу

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"В Тбилиси потоп. В соцсетях предупреждают избегать поездки в Глдани... Также сложная ситуация на набережной. Мэрия Тбилиси призвала жителей воздержаться от выхода на улицу", - говорится в сообщении.

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По данным СМИ, в Тбилиси затоплены улицы и подземные переходы, повалены деревья, повреждены электропроводы.

Мобилизированы аварийные службы, но дождь не заканчивается.