Столица Грузии уходит под воду: жителей Тбилиси призвали не выходить на улицу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Тбилиси, столице Грузии, ливень вызывал потоп. Мэрия города призвала жителей воздержаться от выхода на улицу, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".
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"В Тбилиси потоп. В соцсетях предупреждают избегать поездки в Глдани... Также сложная ситуация на набережной. Мэрия Тбилиси призвала жителей воздержаться от выхода на улицу", - говорится в сообщении.
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По данным СМИ, в Тбилиси затоплены улицы и подземные переходы, повалены деревья, повреждены электропроводы.
Мобилизированы аварийные службы, но дождь не заканчивается.