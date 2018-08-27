На Прикарпатье из-за оползня перекрыт проезд к 5 горным селам
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Ивано-Франковской области из-за оползня прекращено автомобильное сообщение с пятью горными населенными пунктами. Об этом сообщила пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, передает УНН.
Как сообщили в ОГА, вчера, 26 августа в 19.15 в Управление ГоСЧС в области поступила информация о том, что в течение дня на территории Верховинского района отмечались осадки в виде дождя, в результате чего вблизи с. Красник Верховинского района произошло смещение грунта и камней на автомобильную дорогу местного значения "Ильци-Буркут" протяженностью около 30 м.
"С целью недопущения жертв работниками полиции перекрыт проезд для транспортных средств, в связи с чем приостановлено автомобильное сообщение с с. Быстрец (372 жителя), с. Дземброня (128 жителей), с. Топильче (205 жителей), с. Елене (796 жителей) и с. Явирнык (293 жителя)", - рассказали в ОГА.
На месте происшествия в с. Красник проведено выездное заседание специальной комиссии с целью определения первоочередных мер по оказанию помощи населению и ликвидации последствий оползня.
Напомним, в июле, в Одесской области в курортном городе Южный произошел значительный сдвиг почвы и поднялось морское дно, что вызвало гибель прибрежной морской флоры и фауны Черного моря.