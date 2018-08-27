На Прикарпатті через зсув ґрунту перекрито проїзд до 5 гірських сіл
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. В Івано-Франківській області через зсув ґрунту припинено автомобільне сполучення з п’ятьма гірськими населеними пунктами. Про це повідомила прес-служба Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, передає УНН.
Як повідомили в ОДА, вчора, 26 серпня о 19.15 до Управління ДСНС в області поступила інформація про те, що впродовж дня на території Верховинського району відмічались опади у вигляді дощу, внаслідок чого поблизу с. Красник Верховинського району відбувся зсув ґрунту та каміння на автомобільну дорогу місцевого значення “Ільці-Буркут” протяжністю близько 30 м.
“З метою недопущення жертв працівниками поліції перекрито проїзд для транспортних засобів, в зв’язку з чим припинено автомобільне сполучення з с. Бистрець (372 жителя), с. Дземброня (128 жителів), с. Топільче (205 жителів), с. Елене (796 жителів) та с. Явірник (293 жителя)”, — розповіли в ОДА.
На місці події в с. Красник проведено виїзне засідання спеціальної комісії з метою визначення першочергових заходів з надання допомоги населенню та ліквідації наслідків зсуву.
Нагадаємо, в липні, в Одеській області у курортному місті Южне стався значний зсув ґрунту і піднялося морське дно, що викликало загибель прибережної морської флори і фауни Чорного моря.