На Приазовье из-за обстрела погиб военный из Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Из-за минометного обстрела на Приазовье погиб 28-летний военнослужащий Виктор Грабар из Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба 79 десантно-штурмовой бригады Николаев, передает УНН.
"Вечером 17.03.19 в результате минометного обстрела позиций украинских войск на Приазовье погиб 28-летний военнослужащий воинской части наводчик солдат Грабар Виктор Васильевич, уроженец Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, 17 марта боевики совершили 10 обстрелов позиций ВСУ, в результате обстрелов один украинский защитник погиб, двое получили ранения.
Напомним, ТКГ договорилась о введении бессрочного режима тишины в Донбассе с 8 марта.