На Приазов’ї через обстріл загинув військовий з Дніпропетровщини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Внаслідок мінометного обстрілу на Приазов’ї загинув 28-річний військовослужбовець Віктор Грабар з Дніпропетровської області. Про це повідомила прес-служба 79 десантно-штурмової бригади Миколаїв, передає УНН.
"Ввечері 17.03.19 внаслідок мінометного обстрілу позицій українських військ на Приазов’ї загинув 28-річний військовослужбовець військової частини навідник солдат Грабар Віктор Васильович, уродженець Дніпропетровської області", - йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За час російської агресії загинули майже 3 тисячі українських військових
Як повідомляв УНН, 17 березня бойовики здійснили 10 обстрілів позицій ЗСУ, внаслідок обстрілів один український захисник загинув, двоє отримали поранення.
Нагадаємо, ТКГ домовилася про запровадження безстрокового режиму тиші на Донбасі з 8 березня.