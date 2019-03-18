За час російської агресії загинули майже 3 тисячі українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Внаслідок російської агресії загинули 2955 захисників України. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час виступу на засіданні Ради регіонального розвитку Рівненської області, передає кореспондент УНН.
"2955 українських воїнів, у тому числі один сьогодні вночі, віддали своє життя, щоб ми з вами могли будувати вільну і незалежну державу", - зазначив Президент.
За його словами, наразі на українсько-російському кордоні стоять російські дивізії, готові до вторгнення. Крім того, щодня відбуваються обстріли і провокації на лінії фронту.
Як наголосив Порошенко, президент РФ Володимир Путін не змирився з тим, що Україна останні п’ять років "систематично ламає" всі його плани.
Нагадаємо, від початку поточної доби на лінії бойового зіткнення бойовики двічі обстріляли позиції Збройних сил України, у результаті чого загинув один український військовий.
Як повідомляв УНН, за час агресії РФ проти України від вибуху мін загинуло 269 цивільних осіб, серед них 27 дітей.