На Донбасі загинув військовослужбовець

“ Від початку поточної доби на лінії бойового зіткнення станом на 12.00 зафіксовано вже 2 прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. З 06.40 протягом 25 хвилин з напрямку селища Молодіжне окупанти випустили 14 мін переважно 120-го калібру по оборонних позиціях наших захисників Катеринівки”, - повідомив Гуцуляк.



За його словами, в районі хутора Вільний близько 10.00 зафіксовано ворожі обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



“За наявною інформацією у складі підрозділів Об’єднаних сил від початку поточної доби є безповоротна втрата. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один наш військовослужбовець 1998 року народження”, - додав він.



Як повідомляв УНН, за минулу добу, 17 березня, бойовики здійснили 10 обстрілів позицій українських військових, в результаті чого один військовослужбовець загинув,ще двоє поранених.