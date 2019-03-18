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На Донбасі загинув військовослужбовець

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Від початку поточної доби на лінії бойового зіткнення бойовики двічі обстріляли позиції Збройних сил України, у результаті чого загинув один український військовий. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

На Донбасі загинув військовослужбовець

“ Від початку поточної доби на лінії бойового зіткнення станом на 12.00 зафіксовано вже 2 прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. З 06.40 протягом 25 хвилин з напрямку селища Молодіжне окупанти випустили 14 мін переважно 120-го калібру по оборонних позиціях наших захисників Катеринівки”, - повідомив Гуцуляк.

За його словами, в районі хутора Вільний близько 10.00 зафіксовано ворожі обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“За наявною інформацією у складі підрозділів Об’єднаних сил від початку поточної доби є безповоротна втрата. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один наш військовослужбовець 1998 року народження”, - додав він.

Як повідомляв УНН, за минулу добу, 17 березня, бойовики здійснили 10 обстрілів позицій українських військових, в результаті чого один військовослужбовець загинув,ще двоє поранених.

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